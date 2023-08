Terzo Polo: Conte, 'Renzi? E' già stampella del governo'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Matteo Renzi "non sta andando a fare la stampella della maggioranza, lo sta già facendo dando prova di sé da inizio legislatura. L'unione" tra Iv e Azione "mi è sembrata fittizia, trattandosi di due forze politiche molto personalist...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Matteo Renzi "non sta andando a fare la stampella della maggioranza, lo sta già facendo dando prova di sé da inizio legislatura. L'unione" tra Iv e Azione "mi è sembrata fittizia, trattandosi di due forze politiche molto personalistiche: la conflittualità era evidente. Io avevo detto: 'non credo che supereranno dicembre', mi hanno fregato perché sono sopravissuti qualche mese in più". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Piazza Asiago.