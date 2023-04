Terzo Polo: eurodeputati Renew, 'incomprensibili polemiche'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Polemiche incomprensibili". Lo scrive su twitter sulle tensione Azione-Iv l'eurodeputato Nicola Danti che è vicepresidente del gruppo Renew Europe di cui fa parte con il collega Giosi Ferrandino “Sarebbe davvero difficile spiegare le incomprensibili polemiche di oggi a chi in Europa guarda con speranza al partito unico del Terzo Polo come riferimento per Renew Europe”, scrive Danti. Ed aggiunge Ferrandino: "Io credo che si debba porre fine a queste polemiche che rischiano di penalizzarci, i risultati delle ultime regionali sono ancora caldi", scrive l'europarlamentare riferendosi alle regionali in Fvg.