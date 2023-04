Terzo Polo: Ferrandino, 'ingresso in Azione scelta naturale'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La mia è una scelta in linea con un percorso iniziato da mesi quindi credo non abbia sorpreso nessuno. Impegnarmi in un progetto politico capace di accogliere quanti credono che la proposta politica debba essere moderata, liberale, riformista ed europeista&rd...