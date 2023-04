Terzo polo: Iv conferma partecipazione a Comitato, 'certo che andiamo'**

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "Certo che Italia viva va". Sono fonti di primissimo piano a confermare alla Adnkronos la partecipazione della delegazione di Italia viva alla riunione del Comitato politico del Terzo polo convocato alle 18,30 da Carlo Calenda.

Lo stesso leader di Azione, dopo l'annuncio della convocazione dell'organismo, aveva lanciato l'allarme: "Ogni due secondi esce una dichiarazione più o meno insultante di un dirigente/parlamentare di Italia Viva. Ricordo pacatamente che abbiamo una riunione alle 18.30 per discutere di una questione di merito cruciale. Cerchiamo di arrivarci. Pace e bene". Adesso, da Iv, arriva la conferma dell'appuntamento.

In mattinata, il partito di Matteo Renzi aveva chiarito: "Italia Viva conferma il proprio via libera al progetto partito unico democratico dal basso, senza bisogno di alcun ultimatum utili a livello mediatico ma totalmente surreali". Il Comitato politico del Terzo polo è presieduto da Calenda e da Elena Bonetti. Renzi, formalmente, non ne fa parte. Per Iv ci sono Teresa Bellanova, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Davide Faraone e Luigi Marattin. Per Azione Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Mario Raffaelli, Enrico Costa, Andrea Mazziotti. Vi siedono anche i capigruppo Raffaella Paita e Matteo Richetti.