Terzo Polo: Iv vuole chiarimento da Calenda su europee, sabato riunione gruppi**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Insieme alle europee? No, ho già dato…". Ieri Carlo Calenda in tv chiudeva così alla possibilità di una reunion di Azione e Italia Viva alle prossime europee. E su questo i renziani hanno intenzione di chiedere un chiarimento. Nei gruppi innanzitutto ancora uniti nonostante la rottura del progetto del partito unico.

La presidente dei senatori Raffaella Paita ha convocato per sabato pomeriggio una riunione on line e la richiesta per un analogo confronto è stata avanzata dai renziani al capogruppo alla Camera, Matteo Richetti.

Sul tavolo c'è anche la tenuta dei gruppi. La possibilità che le strade si dividano anche a livello parlamentare potrebbe essere percorribile. Iv al Senato, con l'arrivo di Enrico Borghi dal Pd, ha i numeri necessari per il gruppo autonomo. Se questa fosse la scelta, Calenda dovrebbe passare al Misto non avendo senatori sufficienti per formare un suo gruppo. Alla Camera il passaggio di Naike Gruppioni da Azione ha rafforzato la compagine di Iv che potrebbe avanzare la richiesta di una deroga per formare un nuovo gruppo parlamentare.