Terzo polo: Paita, 'Calenda non si perda in beghe, temo che si cerchi pretesto per rottura'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Faccio un appello a Carlo Calenda e al suo senso politico: facciamo politica, non perdiamoci dietro a beghe interne o ai retroscena". Lo dice a '24Mattino' su Radio 24 Il Sole 24 ore Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato. “Incomprensibilmente -aggiunge- il processo si è incagliato su due questioni: i congressi a livello territoriale e la Leopolda. Mi dispiace che una esperienza come la Leopolda sia considerata un problema. L'altra questione che ci divide è come sostenere economicamente il partito, noi diciamo al 50%, metà e metà, come ci pare giusto sia”.

“Ho quasi la sensazione –conclude Paita– che si voglia trovare un pretesto per rompere, anche se non lo comprendo. Siccome non vedo ragioni politiche determinanti per far saltare il progetto, resto ottimista, anche se non faccio previsioni”.