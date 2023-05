Terzo Polo: Paita, 'riunione resta confermata sabato'**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “La riunione dei senatori del gruppo Azione-Italia Viva si terrà come anticipato e come previsto dal regolamento sabato alle 15. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà collegarsi in streaming”. Così Raffaella Paita, Preside...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La riunione dei senatori del gruppo Azione-Italia Viva si terrà come anticipato e come previsto dal regolamento sabato alle 15. Chi non potrà essere fisicamente presente potrà collegarsi in streaming”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.