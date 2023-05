Terzo polo: Renzi, 'Calenda? Io non litigo, ma non posso decidere per altri'

Terzo polo: Renzi, 'Calenda? Io non litigo, ma non posso decidere per al...

Terzo polo: Renzi, 'Calenda? Io non litigo, ma non posso decidere per al...

Roma, 18 mag (Adnkronos) - Con Calenda "le idee sono molto simili, non vedo alcun motivo per litigare. Ma non tocca a me decidere, non sono io a decidere per gli altri. L'unica cosa che posso fare è non litigare io". Lo ha detto Matteo Renzi su Twitch. ...