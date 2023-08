Terzo polo: Renzi, 'da altri polemiche sul niente, io costruisco con pazienza incredibile'

Roma, 4 ago (Adnkronos) - "Credo che su questi temi sarebbe bello discutere senza inventare polemiche sul niente come purtroppo altri fanno: nella settimana in cui si doveva discutere di questo, o del Niger, o della delega fiscale ci siamo trovati ad affrontare un dibattito assurdo tra Capalbio...

Roma, 4 ago (Adnkronos) – "Credo che su questi temi sarebbe bello discutere senza inventare polemiche sul niente come purtroppo altri fanno: nella settimana in cui si doveva discutere di questo, o del Niger, o della delega fiscale ci siamo trovati ad affrontare un dibattito assurdo tra Capalbio e Forte dei Marmi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews, aggiungendo: "Da parte mia continuo a costruire e seminare con l’impegno che conoscete. E con una incredibile pazienza che non conoscevo nemmeno io".