Terzo Polo, Renzi: “No che non divorziamo con Calenda”

Il Terzo Polo non si sfascia: Matteo Renzi ha smentito la crisi interna e ha negato la volontà di Italia Viva di divorziare da Azione di Carlo Calenda.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha ribadito la compattezza del Terzo Polo e ha smentito ogni indiscrezione circa il possibile divorzio con Carlo Calenda.

“No che non divorziamo con Calenda”. Queste le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Fanpage.it mentre lasciava il Senato. “Il partito unico lo facciamo? Sì, ma la questione è il quando e soprattutto il come. La tempistica è l’ultimo dei problemi, il problema è come lo facciamo questo partito. Ma sicuramente lo facciamo”, ha sottolineato l’ex premier.

E ha aggiunto: “Le regionali non sono andate come avremmo voluto, ma la tranquillità è totale: parliamo di un dato regionale. Alle europee andrà molto, molto, molto meglio”.

Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di “tenersi le mani libere” per dedicarsi all’organizzazione di altri progetti politici, Renzi ha risposto in modo secco: “Ma dai. Partito unico di sicuro!”.

Azione smentisce i virgolettati de Il Giornale attribuiti a Calenda

Intanto, nella giornata di giovedì 16 febbraio, l’ufficio stampa di Azione ha smentiti alcuni virgolettati che Il Giornale ha attribuito a Carlo Calenda che riportavano le lamentele del leader per lo scarso impegno di Renzi.

“I virgolettati apparsi oggi su Il Giornale, e attribuiti al leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, sono totalmente privi di fondamento”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Azione. “Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno condotto insieme la recente campagna elettorale per le elezioni regionali partecipando ad aperture e chiusure. Nei casi in cui il senatore Renzi non era presente le iniziative hanno visto sempre la partecipazione dell’onorevole Elena Bonetti, vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva o dell’onorevole Ettore Rosato.

Circostanze, queste, che potevano essere tranquillamente verificate”.