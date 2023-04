Terzo polo: Renzi, 'non c'è nessun motivo politico per rompere progetto'

Terzo polo: Renzi, 'non c'è nessun motivo politico per rompe...

Terzo polo: Renzi, 'non c'è nessun motivo politico per rompe...

Terzo polo: Renzi, 'non c'è nessun motivo politico per rompe...

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "E' inspiegabile, non c'è alcun motivo politico per rompere il progetto del Terzo polo. Qualcuno dice che la rottura che viene paventata da Azione nasce per esigenze legate ai soldi, al Riformista, allo scioglimento dei partiti di origine. Si tratta d...