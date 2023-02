Terzo Polo: Renzi, 'non divorzio da Calenda, sì a partito unico ma vediamo come'**

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "No che non divorziamo con Calenda". Così Matteo Renzi a Fanpage fuori dal Senato. "Il partito unico lo facciamo? Sì, ma la questione è il quando e soprattutto il come. La tempistica è l'ultimo dei problemi, il problema &egr...

(Adnkronos) – "No che non divorziamo con Calenda". Così Matteo Renzi a Fanpage fuori dal Senato. "Il partito unico lo facciamo? Sì, ma la questione è il quando e soprattutto il come. La tempistica è l'ultimo dei problemi, il problema è come lo facciamo questo partito. Ma sicuramente lo facciamo".

"Le regionali non sono andate come avremmo voluto, ma la tranquillità è totale: parliamo di un dato regionale. Alle europee andrà molto, molto, molto meglio".

Alla domanda se abbia intenzione sia di ‘tenersi le mani libere' per organizzare eventualmente altri progetti politici, invece, la risposta dell'ex segretario del Pd è stata secca: "Ma dai. Partito unico di sicuro!".