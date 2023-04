Terzo polo: Richetti, 'Renzi non può presiedere Italia viva e dirigere giornale'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Matteo Renzi è l'unica figura riconosciuta come presidente del partito Italia viva, può l'apicale di un partito fare l'apicale di un giornale? Secondo me no. Questo non è attaccare Renzi, lui può fare il direttore de '...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Matteo Renzi è l'unica figura riconosciuta come presidente del partito Italia viva, può l'apicale di un partito fare l'apicale di un giornale? Secondo me no. Questo non è attaccare Renzi, lui può fare il direttore de 'Il Riformista', tanto non si presenta a un incontro". Lo ha affermato Matteo Richetti, capogruppo del Terzo polo alla Camera, ospite di 'Agorà' su Raitre condotto da Monica Giandotti.