Terzo Polo: riunione gruppi Azione-Iv martedì alle 20**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – La riunione dei deputati di Azione-Italia Viva è stata convocata, in presenza, martedì 23 maggio alle ore 20 come da richiesta di molti deputati di entrambi i partiti. La stessa richiesta è stata avanzata dai senatori di Azione alla capogruppo al senato Raffaella Paita. Lo si legge in una nota di Azione.