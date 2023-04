Terzo Polo: Rosato, 'ieri fallimento gruppo dirigente ma partito unico si farà'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'esito della riunione di ieri? “E' il fallimento di un gruppo dirigente non riuscire a chiudere questo progetto, e mi ci metto io. Quando non ci si riunisce non si ha mai ragione, c'era modo di cucire e non di strappare, oggi dovevamo fare uno sforzo...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – L'esito della riunione di ieri? “E' il fallimento di un gruppo dirigente non riuscire a chiudere questo progetto, e mi ci metto io. Quando non ci si riunisce non si ha mai ragione, c'era modo di cucire e non di strappare, oggi dovevamo fare uno sforzo. Il rinvio dell'appuntamento di oggi? Decisione di Calenda, lo ha detto pubblicamente”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Italia Viva Ettore Rosato, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Dobbiamo mettere da parte gli scontri che ci sono stati e pensare in prospettiva, abbiamo delle responsabilità”. Il progetto del partito unico del Terzo Polo è definitivamente naufragato? “No, secondo me no – ha detto a Rai Radio1 Rosato – ha solo una gestazione più lunga del previsto. In politica non bisogna mai dare nulla per definitivo, c'è solo una gestazione lunga”.

In quale percentuale crede il progetto possa realizzarsi? “Prima o poi riusciremo a farla, ad esser ottimisti direi il 100%, a non esserlo il 99%. Io però sono ottimista”. Qual era il clima alla riunione di ieri? “Diciamo che il clima era migliorabile anche se i toni sono stati pacati”. Infine, ci dica: ha sentito Matteo Renzi? “Si, ci siamo sentiti stamattina – ha detto il parlamentare a Un Giorno da Pecora – era dispiaciuto per quel che sta accadendo”.