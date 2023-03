Terzo Polo: Rosato, 'nuovo soggetto è strada obbligata'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Il percorso per la federazione tra Italia Viva ed Azione è iniziato nella consapevolezza di quanto fosse una strada obbligata. Gli elettori ora si aspettano un’aggregazione che non sia finta, non sia elettorale, ma si traduca in un partito vero”. L...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Il percorso per la federazione tra Italia Viva ed Azione è iniziato nella consapevolezza di quanto fosse una strada obbligata. Gli elettori ora si aspettano un’aggregazione che non sia finta, non sia elettorale, ma si traduca in un partito vero”. Lo ha detto Ettore Rosato, ospite alla trasmissione War Room di Enrico Cisnetto.

“Il futuro si presenta molto interessante. Il congresso del Partito democratico ha definito una nuova leadership e un nuovo posizionamento che lo contestualizzano in un’area molto marcata della sinistra. Una sinistra che esiste in questo Paese e forse aveva bisogno di una casa. Allo stesso tempo lascia a noi la possibilità di raccogliere quei riformisti che nel Partito democratico che si configura oggi la casa non la troveranno più. Il soggetto che andiamo a costruire non sarà una sommatoria tra Azione e Italia Viva. Deve essere di più, una casa aperta e contendibile; penso al dialogo con i liberali e popolari che vogliono partecipare a questo progetto, e agli amici di +Europa”, conclude.