Terzo polo: Scalfarotto a Calenda, 'unici arrivi da Azione a Italia viva, basta polemiche'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Stupisce la continua insistenza di Calenda sugli arrivi da Italia viva. Per il momento gli unici movimenti sull’asse Azione-Italia viva sono stati in senso opposto come possono testimoniare Naike Gruppioni, Giulia Pigoni e decine di amministratori locali e dirigenti territoriali: non sempre ahinoi i propri desideri si trasformano in verità". Così in una nota Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, risponde a Carlo Calenda, leader di Azione.

"Quanto a Italia Viva – precisa -: abbiamo cominciato con 14 parlamentari un anno fa e ora siamo in 16. Abbiamo eletto due consiglieri su tre in Lombardia e due su due in Lazio. Avremo un congresso democratico dal basso dove chiunque potrà candidarsi a ogni livello". "Un abbraccio dunque a Carlo e a tutti gli amici di Azione: per noi non siete rivali, per favore basta polemiche", conclude Scalfarotto.