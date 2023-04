Terzo polo: Scalfarotto (Iv), 'Calenda faccia i conti su voti a La Russa, sue accuse false'

Roma, 12 apr (Adnkronos) - "Sul voto a La Russa. Leggo che Calenda accuserebbe Italia Viva di aver votato La Russa per avere la vigilanza Rai. Qualcuno spieghi a Carlo che la Russa ha preso quasi venti voti in più: e anche a voler ammettere che IV abbia votato (falso!) noi siamo solo in ...

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "Sul voto a La Russa. Leggo che Calenda accuserebbe Italia Viva di aver votato La Russa per avere la vigilanza Rai. Qualcuno spieghi a Carlo che la Russa ha preso quasi venti voti in più: e anche a voler ammettere che IV abbia votato (falso!) noi siamo solo in cinque. Non a caso la vigilanza l’hanno presa i grillini. La politica è una materia difficile da capire, ma la matematica è più semplice: basta fare i conti". Lo scrive sui suoi profili social Ivan Scalfarotto, senatore di Iv.