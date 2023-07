Terzo polo: Scalfarotto (Iv), 'da Calenda solita bugia su partito unico'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Anche oggi ad Agorà Carlo Calenda ripete la solita bugia probabilmente sperando che ripetendola diventi verità". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva. "Il fatto incontrovertibile è che il partito unico è saltato per decisione sua, non di altri. E la ragione non può che essere il timore di affrontare un congresso aperto e democratico, che infatti Italia Viva si accinge a fare, e il partito di Calenda no", conclude.