(Adnkronos) – "Dice bene Tommaso Pellegrino: per la fondazione del partito nuovo che nasce su iniziativa di Azione e Italia Viva cominciamo creando subito gruppi comuni nelle regioni e negli enti locali come abbiamo già fatto con successo in Parlamento”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.