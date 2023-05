Terzo Polo: segreteria romana Azione passa a Iv, 'no scippo ma volontaria adesione'

Terzo Polo: segreteria romana Azione passa a Iv, 'no scippo ma volontari...

Terzo Polo: segreteria romana Azione passa a Iv, 'no scippo ma volontari...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - La segreteria romana di Azione passa a Italia Viva. "Come dirigenti di Azione e componenti della ex segreteria di Azione Roma abbiamo deciso di lasciare Azione per aderire convintamente al progetto di costruzione del Terzo Polo con Italia Viva”, spiegano. &rdq...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – La segreteria romana di Azione passa a Italia Viva. "Come dirigenti di Azione e componenti della ex segreteria di Azione Roma abbiamo deciso di lasciare Azione per aderire convintamente al progetto di costruzione del Terzo Polo con Italia Viva”, spiegano.

”Sia chiaro: non si tratta di 'scippo' ma della nostra volontaria richiesta di adesione a un partito, Italia Viva, che sta assumendo sempre di più il ruolo di primario interlocutore con tutti quei soggetti politici e movimenti che si riconoscono nella famiglia europea dei riformisti, democratici e liberali e che auspichiamo si uniranno alle prossime elezioni europee sotto le insegne di Renew Europe”.

“La decisione improvvisa di Calenda di interrompere il processo di costruzione del Polo riformista con Italia Viva, seguita dalle continue dichiarazioni che ribadiscono una chiara e unilaterale intenzione di non voler presentare liste associate alle prossime elezioni europee, rappresenta -sottolineano- l’ultimo atto politico incomprensibile per noi e per una consistente parte della comunità di Azione e dei nostri elettori che stanno assistendo attoniti, ormai da tempo, al disfacimento della linea politica del partito".

"Aderendo a Italia Viva riprendiamo il cammino verso il Terzo Polo ritrovandoci con tutti coloro che, con coraggio, hanno rinunciato a comodi ruoli per intraprendere una nuova avventura, con il consueto spirito di servizio che ha contraddistinto il nostro percorso politico” concludono i componenti della segretaria romana di Azione: Noemi Scopelliti, già segretaria di Azione Roma e delegata all’assemblea nazionale, Diego De Renzis, già vicesegretario e responsabile organizzazione di Azione Roma, Gianluca Fioravanti, consigliere Municipio XI e responsabile Formazione Azione Roma, Rosanna Stanco, coordinatrice della Giunta ombra e dei tavoli tematici Azione Roma, Luca Giacobbe, vicesegretario e responsabile Affari Legali Azione Roma, Enrico Pagano, già responsabile comunicazione Azione Roma, Luca Olivetti, già responsabile tesseramento Azione Roma.