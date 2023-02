Terzo Polo: ufficio stampa Azione, 'virgolettati Calenda su Il Giornale privi di fondamento'

Roma, 16 feb.

(Adnkronos) – "I virgolettati apparsi oggi su 'Il Giornale', e attribuiti al leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, sono totalmente privi di fondamento". Così l'ufficio stampa di Azione.

"Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno condotto insieme la recente campagna elettorale per le elezioni regionali partecipando ad aperture e chiusure. Nei casi in cui il senatore Renzi non era presente le iniziative hanno visto sempre la partecipazione dell'onorevole Elena Bonetti, vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva o dell'onorevole Ettore Rosato.

Circostanze, queste, che potevano essere tranquillamente verificate."