Terzo Settore, Fitto (Ecr): "Punto centrale di tenuta del paese"

. (Adnkronos) – "I numeri parlano chiaro, sia a livello europeo che nazionale" sulla rilevanza del terzo settore. "Siamo in una fase particolare, con i profughi che scappano dalla guerra in Ucraina, con il sistema che ha dimostrato grande capacità, come anche per la crisi del covid".

Così Raffaele Fitto, l copresidente del gruppo Ecr- Fdi al Parlamento europeo, collegato al convegno sul terzo settore in corso a Roma. Il terzo settore "ha rappresentato un punto centrale di tenuta anche per il nostro paese", ha ricordato Fitto.

"A livello europeo non facciamo solo un lavoro politico – ha spiegato – . E' strategica la sinergia tra i diversi livelli, il lavoro capillare a livello di territorio, delle regioni, come visto per la pandemia e per la nostra sanità".