Terzo Settore, Meloni: "Tanti discorsi retorici, in concreto si fa poco"

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – ''I Conservatori dell'Ecr Party credono fortemente nelle preziose energie che rafforzano lo spirito comunitario del nostro popolo e di tutti i popoli europei. E, soprattutto, crediamo nel principio di sussidiarietà a tutti i livelli, sia nella dimensione verticale che in quella orizzontale…

In tutte le occasioni ufficiali spesso vengono tributati grandi riconoscimenti al Terzo settore, discorsi spesso retorici, ma quando poi si passa dalle parole ai fatti, si scopre che ben poco sta avvenendo per aiutare l'opera preziosa e insostituibile lavoro del volontariato e dell'associazionismo''. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un video messaggio inviato al Congresso dal titolo 'Terzo Settore in Europa, esperienze e prospettive', promosso dall'Ecr party e dall'Asi, in corso a Roma.