Tesei: in Umbria 2021 positivo per tenuta socio-economica

Perugia, 23 dic. (askanews) – “A fine anno possiamo dire che abbiamo avuto dei risultati molto positivi dal punto di vista dell’economia, della tenuta socio-economica della nostra Regione e anche di tutta una serie di progetti che abbiamo ottenuto e portato a casa sul Pnrr”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, facendo un bilancio di fine anno.

“Mi riferisco in particolare al tema delle infrastrutture che per noi è un tema assolutamente strategico, basti pensare al rilancio dell’aeroporto dell’Umbria che oggi, grazie al nuovo piano industriale che a breve avremo, vede centrale questa infrastruttura per collegarci con il mondo per fare da incoming per lo sviluppo del turismo, che pure quest’anno ha avuto dei numeri veramente straordinari”, ha sottolineato Tesei.

“Ci sono sicuramente dei segnali molto positivi e sta ritornando principalmente la fiducia nelle famiglie e nelle imprese che iniziano ad investire e noi le accompagniamo in questo percorso perché l’intento di questa amministrazione è quello di creare lavoro, occupazione qualificata e formazione qualificata per affrontare le sfide del futuro”, ha detto Tesei.