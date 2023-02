Tesla ha annunciato il richiamo di oltre 360.000 veicoli a guida autonoma a causa di un possibile malfunzionamento del software per la guida assistita che potrebbe compromettere la sicurezza degli automobilisti.

Il richiamo riguarda tutti i veicoli prodotti a partire dal 2016.

Tesla richiamo auto: un’ammissione di colpa

È stata la stessa Tesla a dare la notizia dell’imminente richiamo di quasi tutti i suoi veicoli dotati del controverso sistema di guida assistita, chiamato Full Self-Driving Beta (FSD Beta).

La casa automobilistica americana ha comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia che si occupa della sicurezza sulle strade statunitensi, che il sistema FSD Beta potrebbe funzionare in maniera non del tutto corretta in situazioni di stop e precedenza agli incroci e di rispetto dei limiti di velocità.

Quindi per evitare ulteriori incidenti rispetto a quelli già avvenuti negli ultimi anni e garantire la sicurezza stradale, Tesla ha giustamente deciso di agire in maniera preventiva.

D’altronde non è la prima volta che il colosso statunitense si è trovato a dover procedere con un richiamo auto: già a fine 2022 Tesla aveva richiamato oltre 400 mila veicoli in Cina.

I dettagli del richiamo veicoli avviato da Tesla

Tesla ha deciso di richiamare praticamente tutte le auto prodotte dal 2016, che hanno installato il sistema FSD ancora in versione beta. Nel dettaglio, i modelli coinvolti in questa campagna di richiamo sono Model S, Model X, Model 3 e Model Y per un totale di 362.758 automobili.

A differenza di quanto accade per le campagne di richiamo tradizionali, non ci sarà il bisogno di recarsi in officina ma si potrà attendere comodamente a casa che venga distribuito un aggiornamento software via internet, che si installerà automaticamente sull’automobile.

Le tempistiche del richiamo auto Tesla e la situazione in Italia

Tesla ha confermato che i clienti interessati da questa campagna di richiamo (più precisamente la SB-23-00-001) verranno contattati direttamente dall’azienda e che l’aggiornamento sarà ultimanto entro il 15 aprile 2023.

Si attendono ulteriori aggiornamenti per sapere se la campagna di richiamo coinvolgerà anche l’Italia ed eventualmente quante vetture saranno coinvolte.