Tesoro: collocati 5,5 mld in Bot a 6 e 12 mesi

Roma, 29 ago. – Adnkronos) – Il Tesoro ha collocato 5,5 miliardi di euro in Bot a 6 e 12 mesi. In dettaglio sono stati collocati 3,5 miliardi di titoli a 184 giorni a fronte di una richiesta per 5,44 miliardi (rapporto di copertura 1,55) e con un rendimento medio del 3,829%. Collocati poi 2 miliardi in titoli a un anno a fronte di una richiesta per 3,49 miliardi (rapporto di copertura 1,74) e un rendimento medio del 3,723 %.