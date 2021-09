Test di Medicina 2021, qual è il punteggio minimo per entrare in graduatoria?

Il 3 settembre si è svolto il test d'ingresso per la facoltà di medicina per l'anno scolastico 2021-2022. Ecco il punteggio minimo per entrarvi

Come ogni anno, a inizio settembre si è svolto in tutta Italia il test d’ingresso per la facoltà di medicina. Anche se i risultati non sono ancora usciti, già si attende un punteggio minimo per essere sicuri di passare il test.

Ecco qual è queso punteggio minimo.

Test di medicina 2021: come era composto

L’esame, che si è tenuto il 3 settembre 2021, era composto da 60 tra domande e quesiti, che i candidati hanno dovuto risolvere in un massimo di 100 minuti.

Le domande erano suddivise in questi cinque campi: 12 quesiti di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 tra fisica e matematica.

Le risposte saranno poi valutate in questo modo: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e nessun punto per ogni risposta lasciata in bianco.

Test di medicina 2021: i posti disponibili

Il test, che è iniziato per tutte le università italiane alle 13 del 3 settembre, ha visto la partecipazione di circa 64 mila ragazzi, mentre i posti disponibili erano solo 14 mila.

Nonostante quindi la possibilità di poter entrare era solamente circa una su cinque, i posti erano comunque un numero maggiore rispetto agli anni precedenti, quindi i candidati potrebbero avere qualche chance in più di quanto ne abbiano avute i loro colleghi nel passato.

Test di medicina 2021: quando escono i risultati

Martedì 28 settembre 2021 verrà pubblicata la graduatoria definitiva a livello nazionale, con i nomi dei diversi candidati, così da capire chi sarà ufficialmente passato e chi invece dovrà attendere l’anno prossimo per poter ritentare il test di medicina.

In ogni caso saranno molto probabili dei ripescaggi, e qualcuno che inizialmente è rimasto escluso potrebbe rientrare perché alcuni dei ragazzi passati potrebbero rinunciare al loro posto per proseguire in altre carriere.

Test di medicina 2021: il punteggio minimo per passarlo

Il punteggio minimo per poter visionare la prova è di 20 punti, e questo risultato lo ha raggiunto più del 70% dei candidati.

Ma questo punteggio non è abbastanza per poter sperare di ottenere un posto a medicina. Infatti, pur non essendoci dei punteggi minimi sicuri per poter entrare, alcune simulazioni hanno previsto che chiunque ottenga più di 37 punti dovrebbe riuscire a entrara a medicina, mentre ottenere 35,6 punti dovrebbe assicurare la possibilità di un ripescaggio in una delle università meno ambite.

Di tutto questo si potrà però avere sicurezza solo dopo il 28 settembre, giorno di uscita delle graduatorie.