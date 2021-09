Test di Medicina 2021, quando escono e dove vedere i risultati?

Il test di medicina 2021 ha visto la partecipazione di moltissimi candidati, che non vedono l'ora di sapere l'esito della prova. Ecco quando uscirà

Il test di medicina del 2021, così come quelli degli anni scorsi, hanno richiamato un gran numero di ragazzo col sogni di diventare medico. Vediamo qualche notizia sulla prova, e quando e dove sarà possibile vedere i risultati della prova.

Test di medicina 2021: la prova

L’esame, che si è svolto il 3 settembre 2021, era composto da 60 tra domande e quesiti, che i candidati hanno dovuto risolvere in un massimo di 100 minuti.

Le domande erano suddivise in questi cinque campi: 12 quesiti di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 tra fisica e matematica.

Le risposte sono poi state valutate in questo modo: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata e nessun punto per ogni risposta lasciata in bianco.

Test di medicina 2021: i candidati

Il test, che è iniziato per tutte le università italiane alle 13 del 3 settembre, ha visto la partecipazione di circa 64 mila ragazzi, mentre i posti disponibili erano solo 14 mila.

Nonostante quindi la possibilità di poter entrare sia solamente circa una su cinque, i posti sono in un numero maggiore rispetto agli anni precedenti, quindi i candidati potrebbero avere qualche chance in più di quanto ne abbiano avute i loor colleghi nel passato.

Test di medicina 2021: quando escono i risultati

I risultati del test di medicina 2021 escono in tre giorni diversi, e in ognuno di questi giorni verrà pubblicato qualcosa di diverso.

Venerdì 17 settembre vengono pubblicati i punteggi ottenuti da tutti i candidati, che potranno vedere il loro punteggio tramite il loro codice di iscrizione al test. Questo è una prima scrematura, per capire se si ha raggiunto un buon risultato e avere sperenza di poter entrare nella facoltà.

Venerdì 24 settembre i candidati potranno poi vedere la loro prova in versione telematica, per capire meglio le domande a cui si è risposto in maniera corretta e quelle sbagliate.

Martedì 28 settembre 2021 verrà infine pubblicata la graduatoria definitiva a livello nazionale, con anche i nomi dei diversi candidati, così da capire chi sarà ufficialmente passato e chi invece dovrà attendere l’anno prossimo per poter ritentare il test di medicina.

Test di medicina 2021: dove vedere i risultati

Tutti i diversi risultati, nelle tre differenti date, saranno pubblicati sul portale Universitaly, a cui tutti i candidati si sono dovuti iscrivere per poter svolgere la prova e poi controllare i risultati e l’eventuale entrate nella facoltà di medicina per l’anno scolastico 2021-2022.