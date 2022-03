Testa a testa finito, il Pd stacca FdI e consolida il primo posto nei sondaggi

Il testa a testa delle ultime settimane fra Letta e Meloni sarebbe finito, il Pd stacca FdI di sei punti e consolida il primo posto nei sondaggi

Sembrerebbe proprio che il testa a testa di queste ultime settimane sia finito con il Pd che nei sondaggi stacca FdI e consolida il primo posto nel gradimento degli italiani se si votasse oggi. La rilevazione di Ixè dice che i dem di Enrico Letta sono al 23,2% mentre il partito di Giorgia Meloni scende al 17,6.

E dice anche che il M5s scende sempre più, che la Lega è terza stabile e che Forza Italia starebbe continuando a recuperare terreno. Ecco i dati: il Pd cresce rispetto all’ultimo sondaggio di febbraio e tocca il 23,2%.

Il Pd stacca FdI e i dem di Enrico Letta diventano primo partito

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nel sondaggio è sempre secondo ma staccato come mai prima al 17,6%.

A seguire c’è la Lega di Matteo Salvini, che torna a crescere rispetto al crollo degli ultimi mesi e si posiziona al 17%. Calerebbero i consensi per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fino al 14,9%, ma con precedenti sondaggi di altre società che li davano già poco sopra il 13.

Forza Italia sta risalendo la china e sogna il 10% netto

In quota under 10% spicca Forza Italia di Silvio Berlusconi, che addirittura, dopo mesi non oltre il 7% arriva al 9,5%.

Confermata la crescita in federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa che arrivano al 5,2%. Europa Verde torna al 2,3%. Risale anche Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza, al 2,2%, seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, in calo al 2,1%. Fanalino di coda sarebbe un “under 3% storico” ma mai così under come nella rilevazione di Ixè, cioè Italia Viva di Matteo Renzi, che cala ancora e finisce all’1,7%.