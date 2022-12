Testa: "Le trasformazioni del territorio vanno governate"

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) - "Il territorio italiano è attraversato da continue trasformazioni, il Mezzogiorno sembra dare l'impressione di governare poco queste trasformazioni rispetto alle realtà urbane del Nord come per esempio Milano". Così Chicco Testa, Presidente Assoambiente, presente ...

Gela (Cl), 2 dic. (askanews) – “Il territorio italiano è attraversato da continue trasformazioni, il Mezzogiorno sembra dare l’impressione di governare poco queste trasformazioni rispetto alle realtà urbane del Nord come per esempio Milano”. Così Chicco Testa, Presidente Assoambiente, presente a Gela in occasione degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”.

“In questo momento in cui si discute di autonomia differenziata è molto importante che vi sia consapevolezza di questi cambiamenti che in parte avvengono, in parte sono necessari e in parte vanno governati”.