Nella giornata del 5 Luglio, dopo un ritardo dovuto ad alcune questioni burocratiche, è stato finalmente aperto il testamento di Silvio Berlusconi. Non ci sono state grosse sorprese rispetto a quanto ci si poteva aspettare, ma ora i figli, il fratello Paolo, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri dovranno pagare le tasse sull’eredità.

Testamento Berlusconi, le tasse sull’eredità che pagheranno Marta Fascina e i figli

Sappiamo che in Italia per legge esistono le imposte di successione, ma esse sono fra le più basse di tutta Europa. L’aliquota fiscale che devono pagare i figli si attesta al 4%, mentre i parenti fino al quarto grado arrivano 6% (e per Berlusconi sarà questo il caso del fratello Paolo). Infine, tutti gli altri beneficiari, come Marta Fascina e Marcello Dell’Utri, sono chiamati a pagare l’8% di tasse.

La divisione dell’eredità di Berlusconi

Nelle sue ultime volontà, Silvio Berlusconi ha deciso di lasciare la maggioranza di Fininvest alla figlia Marina e al figlio Pier Silvio. Paolo Berlusconi, invece, ha beneficiato di un legato di 100 milioni, la stessa cifra riservata a Marta Fascina. Infine, un po’ a sorpresa, nel testamento figurava il nome anche di Marcello Dell’Utri. Lo storico amico di Berlusconi avrà 30 milioni.