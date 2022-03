Testosterone alto: come aumentarlo naturalmente

Maggiore attività fisica e una riduzione del consumo di alcool possono aiutare per il testosterone alto, con un booster che aiuta a miglioare il sesso.

Il sesso è una componente importante in una coppia, ma possono subentrare problemi a causa della disfunzione erettile o di altre problematiche in camera da letto. Per riuscire ad affrontarli, è necessario avere dei livelli di testosterone alto che si possono aumentare in modo naturale con una serie di consigli e suggerimenti che forniamo qui.

Testosterone alto

I valori del testosterone si verificano in seguito ad attente e approfondite analisi in modo da capire come fare. Il testosterone è molto importante dal momento che svolge una serie di funzioni che tendono a variare a seconda dell’età. Nel periodo prenatale, sviluppa gli organi genitali, durante la pubertà i livelli aumentano portando anche un accrescimento del membro maschile, mentre nell’età adulta cominciano ad abbassarsi notevolmente.

Ai livelli di testosterone alto si associano alcuni sintomi e aspetti, quali un aumento della massa magra e anche rischio di andare incontro a problemi che riguardano alterazioni renali oppure la funzione epatica o ancora la possibilità di andare incontro a disturbi psichiatrici. I livelli di testosterone alto possono essere un valido aiuto per l’aumento del desiderio sessuale.

I valori superiori rispetto al consentito possono portare a problemi di acne e quindi a un aumento della produzione delle ghiandole sebacee. Ci possono anche essere rischi dovuti al cuore che tende a ingrossarsi e accrescere con il rischio di andare maggiormente incontro a infarto del miocardio. La calvizie è un altro dei problemi legato ai livelli di testosterone superiori al consentito.

Per riuscire a equilibrare i valori è molto importante cercare di seguire la giusta terapia a base di prodotti mirati e che facciano bene. Una visita presso un esperto del settore sicuramente può dare ottimi risultati ed esiti favorevoli in tal senso.

Testosterone alto: consigli

I livelli di testosterone alto sono importanti, non solo per un aumento della libido e quindi del desiderio sessuale, ma anche per mantenere forte la muscolatura e la salute di altri organi, in generale. Si può aumentare i livelli in modo naturale apportando dei piccoli cambiamenti alla propria alimentazione e stile di vita.

Prima di tutto, è bene consumare molte più verdure crucifere, quindi broccoli, cavoli di Bruxelles, ma anche cavolfiore che hanno un effetto inibitorio sulla produzione di questo ormone. Introdurle permette di migliorare i livelli di testosterone. Si consiglia poi di assumere alimenti ricchi di Omega 3, come pesce azzurro, quale le sardine oppure lo zinco, un ingrediente presente in Blue Bull, un integratore che migliora il livello di testosterone.

Mangiare in modo sano ed equilibrato, nutrirsi di alimenti che fanno bene sicuramente aiuta per il testosterone alto. Molto importante ridurre anche il consumo di alcool provando a limitarsi di bere un bicchiere di vino rosso a cena e una birra nel fine settimana. Bisogna poi evitare le diete restrittive perché non hanno un impatto positivo sul testosterone e la salute, in generale.

L’esercizio fisico aiuta, non solo per un corpo in forma, ma anche per aumentare i livelli di testosterone. Oltre all’allenamento con i pesi, si possono anche fare esercizi come lo squat o le flessioni che aiutano a sentirsi meglio. Dormire almeno 8 ore a notte è un altro metodo efficace per il testosterone alto.



Testosterone alto: integratore naturale

Per incrementare i livelli di testosterone in maniera naturale e senza sforzi, è possibile abbinare all’alimentazione sana ed equilibrata anche un booster naturale e il migliore, secondo esperti e consumatori, è proprio Blue Bull. Un integratore alimentare a base naturale che mantiene stabili i livelli di testosterone aiutando a migliorare le prestazioni sessuali, ma anche sprigionare tutta la potenza.

In vendita sotto forma di compresse, a base di ingredienti che sono naturali al 100% e che permettono di dare maggiore vigore, durezza e anche resistenza sotto le lenzuola durante l’atto sessuale. Un prodotto sicuro ed efficace adatto a soggetti di ogni età: dai 18enni sino ai 90enni. Raccomandato dai massimi esperti dal momento che risolve molti dei problemi in camera da letto.

Grazie ai suoi benefici è universalmente riconosciuto come il viagra naturale maschile.

Assumendo in modo regolare le compresse di Blue Bull si ha una maggiore erezione con risultati soddisfacenti per entrambi i partner. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di elementi naturali, quali: l’arginina che favorisce la produzione degli spermatozoi, oltre a essere molto efficace per la disfunzione erettile; lo zinco permette di produrre più testosterone favorendo eiaculazioni abbondanti; l’estratto di damiana che risolve i problemi di impotenza; la muira pauma e la maca che sono potenti afrodisiaci e il tribulus terrestris che aumenta il desiderio spegnendo la libido.

Si consiglia una compressa dopo i pasti con un bicchiere d’acqua per ottenere ottime prestazioni sessuali e risultati in camera da letto.

Per diffidare delle imitazioni e optare per un prodotto che sia esclusivo e originale, è bene acquistare questo booster naturale soltanto sul sito ufficiale della casa di produzione

