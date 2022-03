Testosterone basso: come incrementarlo naturalmente

Maggiore attività fisica, il consumo di cibi ricchi di zinco e antiossidanti sono fattori importanti per incrementare i livelli di testosterone basso.

Il rapporto sessuale è un aspetto molto importante nella vita di coppia, ma a volte si possono incontrare delle difficoltà sotto le lenzuola. Una delle cause possono essere i valori di testosterone basso che comportano un calo della libido e altre difficoltà, ma che è possibile incrementare in maniera naturale adottando alcuni cambiamenti nella propria vita.

Testosterone basso

Si tratta del principale ormone sessuale maschile che, in quantità minori, può anche essere secreto dall’organismo della donna. Un ormone molto importante dal momento che agisce in diversi processi fisiologici dell’organismo, come la funzione sessuale, quindi durante il rapporto con la partner nel momento dell’erezione.

I livelli di testosterone basso possono portare a un calo della libido e del rapporto sessuale con la partner dal momento che l’uomo può non sentire la necessità del contatto con la compagna. Per incrementarlo in modo naturale, ci sono alcuni consigli e suggerimenti utili da seguire. Le persone in sovrappeso possono avere dei livelli di testosterone basso e in quel caso si consiglia di ridurre le porzioni di alimenti ricchi di grassi e di zuccheri.

Si può inoltre aumentarlo facendo molta più attività fisica. L’esercizio fisico, allenarsi in modo costante, non è solo utile per dimagrire e perdere i chili di troppo, ma anche per aumentare la produzione di questo ormone e di conseguenza aumentarne i livelli. Si consiglia di alternare l’allenamento sia con esercizi aerobici che migliorano la circolazione sanguigna, ma anche anaerobici per rinforzare la massa muscolare.

Molto importante consumare alimenti ricchi di magnesio come i fagioli, le noci, le nocciole, le mandorle che aumentano la massa muscolare, oltre a produrre maggiore testosterone. Si consiglia poi di ridurre e di evitare tutte quelle situazioni particolarmente stressanti, di limitare il consumo di alcool in modo da innalzare i livelli di testosterone basso e di associare anche un integratore come Blue Bull che permette di migliorare le proprie prestazioni sotto le lenzuola.

Testosterone basso: cosa provoca

Una condizione che può colpire sia adolescenti che adulti e rischia di portare a un basso desiderio sessuale. Il testosterone basso colpisce circa il 40% degli uomini che hanno una età inferiore o superiore ai 40 anni di età. Non si possono definire con esattezza i livelli normali di testosterone dal momento che possono variare durante il giorno per via dell’alimentazione, del consumo di alcool o anche in base all’età.

I sintomi del testosterone basso possono variare, a seconda dell’età e dello stile di vita del soggetto, ma di solito presentano un calo della libido e quindi del desiderio sessuale, il che significa difficoltà e problematiche nella coppia sotto le lenzuola. Può provocare una diminuzione del senso di benessere, in generale e anche depressione o stati d’ansia.

Considerando che il testosterone è molto importante per la densità ossea e la funzione sessuale, i bassi livelli possono causare perdita di forza muscolare e anche difficoltà a concentrarsi. Si avverte malumore, si verificano poi una serie di cambiamenti visibili, come una diminuzione dei peli sul corpo e anche problemi di infertilità.

I livelli di testosterone basso possono provocare e determinare, oltre a un calo della libido, un aumento di alcune patologie come il diabete mellito di tipo 2, l’obesità, le problematiche legate alla funzione epatica oppure all’ipofisi con danni al membro maschile e tumori. Per questa ragione, rivolgersi a un esperto del settore può essere la soluzione ideale per migliorare questa condizione e i valori.

Testosterone basso: integratore

