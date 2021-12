Teta, Buttarelli: successo internazionale per app, da Asia a Usa

Roma, 13 dic. (askanews) – Grande successo internazionale per Teta, l’app che permette ad aziende e freelance di creare nuove app in maniera semplice e cooperativa, risparmiando tempi e costi di produzione.

Ad illustrare il percorso di Teta, una delle ultime start up accelerate da LVenture Group, è il Ceo Andrea Buttarelli. “Teta è sostanzialmente una app che crea app, quindi i nostri utenti, con il nostro software, potranno creare applicazioni professionali davvero in pochissimo tempo, in pochissimi giorni”.

E, in soli due mesi, Teta ha già raggiunto 60mila utenti in tutto il mondo.

“Teta è uscita da circa due mesi in alpha e abbiamo già raggiunto 60mila utenti provenienti da tutto il mondo. Andiamo moto forti in Asia, in Vietnam, in Thailandia. Andiamo forti, però, anche in Brasile, Stati Uniti e in tutta l’Unione europea e in Russia. Abbiamo raggiunto già una community internazionale che ci sta dando una mano attiva sullo sviluppo del nostro software.

Il nostro team è formato da soli ragazzi che provengono dalle generazione Z, quindi noi utilizziamo anche i nuovi social che nessun altro sul mercato attualmente sta utilizzando, come Tik Tok e, in due mesi, abbiamo raggiunto già 150mila followers con decine di video che hanno superato un milione di visualizzazioni. Quindi abbiamo raggiunto una visibilità internazionale non indifferente”.