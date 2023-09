Davide Maciocco ha 40 anni e la metà della sua vita l’ha passata in uno stato di paralisi totale, condizione che lo ha portato a una decisione straziante: il suicidio assistito.

L’incidente di Davide e il percorso verso il suicidio assistito

Davide vive a Termoli ma oggi è un po’ l’eroe coraggioso non solo della sua città ma di tutta Italia, dopo aver reso pubblica una decisione molto sofferta.

A 20 anni si tuffò da un’impalcatura usata per la pesca tipica del basso Adriatico. Il volo di 6 metri in uno specchio d’acqua profondo un metro e mezzo, cambiò per sempre la sua vita.

La diagnosi fu terribile: frattura di due vertebre cervicali e lesioni al midollo, con conseguente paralisi completa di arti e tronco. Un giovane condannato a essere tetraplegico per un gesto compiuto con superficialità, un dramma per tutti, specialmente per un ragazzo iperattivo e pieno di energie come lui.

La malattia cambiò tutto ma non ha mai intaccato la sua positività. Ora però Davide è stanco, nonostante le persone che con amore sono vicine a lui e le soddisfazioni professionali come agente sportivo di due network.

Il messaggio di Davide, la scelta del suicidio assistito

Nel post social Davide esprime un concetto importante: la vita non è questa. Ci sono sempre più difficoltà, così spiega: “Amo la vita, per questo la voglio abbandonare. Dipendere totalmente dagli altri è terribile, non ho libertà, non ho autonomia. Il dolore poi è costante, non ce la faccio più”.

Così, la decisione presa in poco più di un mese, di morire. Chiede nel messaggio anche che le istituzioni non puniscano chi lo accompagnerà in Svizzera. Poi si apre a una riflessione toccante: “La vita è un diritto. Ho vissuto anni felici, vado via in serenità”.