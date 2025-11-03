Tetsuo Hara: in Ken Shiro ci sono tutti i miei sogni di ragazzo

Lucca, 3 nov. (askanews) – “Non ho nessun dubbio: sicuramente Ken Shiro”. Risponde senza esitazione alla domanda su chi sia il suo preferito fra i personaggi da lui creati Tetsuo Hara, leggenda del manga e creatore (insieme a Buronson), di “Ken il Guerriero” (Hokuto no Ken), uno dei fumetti giapponesi più famosi al mondo, con cui sono cresciute intere generazioni.

“Ci sono tutti i miei sogni di ragazzo in Ken Shiro anche da questo punto di vista è il personaggio che amo di più disegnare, ma anche il mio preferito in generale”, ha detto il mangaka per la prima volta in Italia, ospite al Lucca Comics&Games grazie alla collaborazione con Panini Comics – che per l’occasione ha presentato due edizioni speciali di “Ken il Guerriero” – Coamix Inc. e Animeimport.

“La ragione per cui amo disegnarlo non è solo il design, ma per le persone che hanno permesso a Ken Shiro di nascere: è la fusione di due attori che amo, Bruce Lee e Yusaku Matsuda, star di polizieschi giapponesi negli anni 70 e 80: con Ken Shiro quello che volevo fare era farli rivivere e tornare in azione”.

Tetsuo Hara è stato insignito del premio Yellow Kid Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games dove gli è stata dedicata una mostra con oltre 100 tavole dei suoi lavori. Non solo: sarà anche il primo mangaka ad essere esposto agli Uffizi di Firenze dove si potrà ammirare un suo autoritratto.