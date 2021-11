Nel comune di Teverola, a Caserta, Alessandro Di Matteo è morto improvvisamente: l’uomo lascia i suoi due figli piccoli, Simone e Aurora.

Un drammatico lutto ha sconvolto la comunità casertana di Teverola nel momento in cui un giovane padre, Alessandro Di Matteo, è improvvisamente deceduto.

Teverola, Alessandro Di Matteo morto improvvisamente: lascia due figli piccoli

Nella mattinata di mercoledì 24 novembre, è stata diffusa la notizia relativa alla tragica e improvvisa morte di Alessandro Di Matteo.

L’uomo risiedeva a Teverola, comune situato in provincia di Caserta, in Campania. La prematura scomparsa di Alessandro di Matteo ha profondamente sconvolto la comunità di Teverola e ha lasciato orfani di padre i suoi figli, i piccoli Simone e Aurora.

Teverola, Alessandro Di Matteo morto improvvisamente: il dolore della comunità

Il giovane padre Alessandro Di Matteo era particolarmente conosciuto e apprezzato a Teverola. Per questo motivo, sono stati in tanti i concittadini dell’uomo che hanno voluto mostrare il proprio cordoglio alla famiglia del defunto.

Trai tanti messaggi di cordoglio legati alla morte di Alessandro di Matteo, figura anche quello inviato dalla dirigenza scolastica dell’istituto frequentato dai suoi due figli Simone e Aurora.

Teverola, Alessandro Di Matteo morto improvvisamente: il messaggio dell’Istituto Ungaretti

In particolare, per quanto riguarda il messaggio di cordoglio diffuso dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Ungaretti, presso il quale studiano i figli di Alessandro Di Matteo, è possibile leggere quanto segue: “Il dirigente scolastico, il Dsga, i docenti, il personale Ata dell’I C Ungaretti si stringono a Simone e alla piccola Aurora per l’improvvisa perdita del loro papà.

Un abbraccio”.