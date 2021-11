Texas, 8 morti e centinaia feriti a festival musicale a Houston

Houston, 6 nov. (askanews) – Una festa della musica che si è trasformata in tragedia. Almeno otto persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nel corso del festival musicale “Astroworld Festival” a Houston, in Texas. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi ma le vittime sono rimaste schiacciate contro il palcoscenico dalla calca che premeva per entrare durante l’esibizione del rapper Travis Scott.

“Ciò che sappiamo è che è che verso le 9-9.15 la folla ha iniziato ad accalcarsi verso la parte anteriore del palco, questo ha causato il panico e alcune persone sono rimaste ferite.

La gente ha iniziato a litigare, alcuni hanno perso i sensi e questo ha generato ulteriore panico” racconta il capo dei vigili del fuoco di Houston, Samuel Pena.

All’evento partecipavano circa 50 mila persone ed era tutto esaurito.

“La nostra attenzione ora va alle famiglie e alle vite delle persone che abbiamo perso, molti di loro erano estremamente giovani, tragicamente giovani” ha ha commentato Lina Hidalgo, una giudice della Contea di Harris aggiungendo che è stata una notte estremamente tragica.