Texas, auto contro i migranti: almeno sette i morti

Roma, 8 mag. (askanews) – Almeno sette persone sono state uccise a Brownsville, nel Sud del Texas, e molte altre sono rimaste ferite quando un’auto ha travolto un gruppo in attesa a una fermata dell’autobus fuori da un centro di assistenza per migranti e senzatetto.

La maggior parte delle persone investite erano migranti provenienti dal Venezuela. La polizia indaga sulla strage per capire se sia stato un atto intenzionale. L’autista è stato arrestato. Secondo testimoni non si è trattato di un incidente. “È successo all’improvviso – racconta un uomo di origine venezuelane che è rimasto ferito al braccio -una signora è passata in auto e ci ha detto di toglierci di mezzo e noi ci siamo spostati ma è stata una questione di attimi. Ci è arrivato all’improvviso contro in macchina indicandoci e insultandoci”.

La notizia arriva dopo quella di un’altra strage, sempre in Texas: un uomo ha ucciso almeno otto persone sparando in un centro commerciale.