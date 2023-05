Texas, auto contro pedoni a Brownsville: 7 morti

New York, 7 mag. (Adnkronos) - Un'auto ha investito pedoni a Brownsville, in Texas, causando sette morti. Il presunto autista è stato arrestato. Lo riferiscono i media statunitensi. L'incidente è avvenuto alle 8:30 del mattino ora locale vicino all'Ozanam Center di Brown...

New York, 7 mag. (Adnkronos) – Un'auto ha investito pedoni a Brownsville, in Texas, causando sette morti. Il presunto autista è stato arrestato. Lo riferiscono i media statunitensi. L'incidente è avvenuto alle 8:30 del mattino ora locale vicino all'Ozanam Center di Brownsville, ha detto un rappresentante del dipartimento di polizia di Brownsville ad Abc News. Le sette persone uccise, riferisce 'Nbc news', erano in attesa ad una fermata dell'autobus vicina a una struttura di accoglienza cattolica. Per gli investigatori, riferisce il canale tv Usa, si tratterebbe di un atto intenzionale. La polizia ha preso in custodia un sospetto, hanno spiegato le autorità.

L'autista è in ospedale in cura e sotto sorveglianza 24 ore su 24. Sono attualmente in corso test per verificare l'uso di alcol e droghe, ha detto la polizia.

Undici persone ferite nell'incidente sono state ricoverate, ha spiegato quindi il dipartimento dei vigili del fuoco di Brownsville sulla sua pagina Facebook ufficiale.