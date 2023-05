Texas, enorme sciame di api si piazza sull'aereo e non lo lascia partire

Quell'enorme sciame di api si era piazzato sull'aereo e alla fine qualcuno ha suggerito di accendere i motori per farlo voler via

Una vera “orda” che stava semplicemente cambiando settore in Texas, dove da quanto si apprende un enorme sciame di api si piazza sulla carlinga di un aereo e non lo lascia partire. Il fatto è avvenuto ad Houston su un volo di linea che doveva raggiungere lo scalo di Atlanta e la vicenda ha tenuto i passeggeri bloccati a terra per ora. Lo sciame di api si era infatti piazzato sul velivolo impedendone la partenza e negli Usa la notizia è diventata virale.

Enorme sciame di api si piazza sull’aereo

I media spiegano che personale e passeggeri hanno dovuto attendere il pomeriggio inoltrato per decollare a bordo di un volo della Delta Airlines che da Houston-Bush doveva arrivare allo scalo aeroportuale di Atlanta. Il decollo era previsto alle ore 12.25 ora locale ma quale gigantesco sciame di api si è piazzato sulla coda dell’aereo. Coda che in breve è stata ricoperta del tutto da milioni di insetti che non andavano via. Per ore si è cercato di trovare una soluzione e di ore da quanto si legge ne sono passate 4, con il velivolo che è potuto ripartite solo dopo le ore 16.30.

La soluzione: accendere i motori del velivolo

Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena e la notizia è stata poi confermata dalla stessa compagnia aerea non senza umorismo. Ecco un frame della nota: “Che ci crediate o no, il volo Delta 1682 da Houston-Bush ad Atlanta ha accumulato un ritardo questo pomeriggio dopo che un gruppo amichevole di api voleva evidentemente parlare di lavoro con l’ala dei nostri aeroplani, senza dubbio per condividere le ultime informazioni sulle condizioni di volo a l’aeroporto”. Ma come è stata risolta la situazione? Accendendo i motori per fare muovere l’aereo senza passeggeri a bordo.