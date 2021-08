Texas, furgone con a bordo migranti si ribalta: almeno 11 morti e diversi feriti

Almeno undici migranti sono morti in Texas dopo aver superato il confine col Messico: il furgone su cui viaggiavano si è ribaltato.

Strage in Texas, dove un furgone con a bordo una trentina di migranti si è ribaltato: almeno 11 di loro sono morti a causa del violento impatto e i restanti sono rimasti feriti.

Texas, furgone si ribalta: 11 migranti morti

I fatti hanno avuto luogo mercoledì 4 agosto a circa 50 miglia a nord del confine tra Stati Uniti e Messico, nel sud del Texas.

Secondo le prime ricostruzioni il conducente, che stava procedendo ad alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi di una curva sulla Route 281 finendo prima contro una barriera in metallo e poi contro un cartello stradale. Un impatto violentissimo a seguito del quale si è ribaltato.

Quando la Polizia è giunta sul posto e ha aperto la porta posteriore si è trovata davanti una scena straziante: undici persone, tra cui l’uomo al volante, giacevano sul furgone senza vita a causa del violentissimo impatto.

I sanitari hanno medicato le altre persone ferite per poi trasportare i casi più gravi in ospedale.

Texas, furgone si ribalta, 11 migranti morti: era sovraccarico

Fonti delle forze dell’ordine hanno spiegato che il furgone era sovraccarico di migranti: progettato per trasportare 15 persone compreso l’autista, ne aveva a bordo tra le 25 e le 30. Non è purtroppo la prima strage di migranti che ha luogo negli Stati Uniti: anche alla fine di marzo in California, non distante dal confine messicano, 13 di loro ammassati in un Suv persero la vita in seguito allo schianto con un autoarticolato.