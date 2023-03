Texas, ruba uovo di alligatore: scoperta 20 anni dopo

Ritrovato dopo venti anni uovo di alligatore rubato da un'ex volontaria di uno zoo in Texas: lo teneva in casa come animale domestico

Un alligatore in giardino. È successo in Texas dove, una ex volontaria dello zoo Animal World and Snake Farm aveva rubato un uovo di alligatore. Il rettile viveva nel suo giardino come animale domestico. Scoperta a distanza di venti anni.

L’aveva chiamata Tewa

Dopo essere stato in casa della donna come un normale animale domestico per venti anni, lo zoo ha deciso di riprendersi il suo alligatore. Si tratta di una femmina lunga due metri: i funzionari l’hanno trovata incatenata nel cortile dell’abitazione, grazie alla segnalazione di un guardiacaccia che stava indagando su un incidente di caccia separato e non correlato al furto dell’uovo vent’anni fa. Il guardiacaccia si è fermato a casa dell’ex volontaria dello zoo per fare domande relative a quell’incidente e – ironia della sorte – ha trovato l’alligatore.

Un alligatore domestico: come viveva

«C’era una piccola pozza d’acqua in cui l’alligatore poteva immergersi completamente e muoversi, ma che era comunque troppo stretto per lei» ha dichiarato il guardiacaccia a Insider. E poi l’ammissione della donna, che ha raccontato di aver rubato l’uovo dallo zoo Animal World and Snake Farm di New Braunfels, quando lavorava lì come volontaria più di due decenni fa, e da allora aveva allevato Tewa come animale domestico.

Il possesso di un alligatore è regolamentato in Texas ma richiede permessi adeguati, che la donna naturalmente non aveva. Per questo è stata citata per possesso illegale di uova di alligatore e possesso illegale di un alligatore: ciascuno di questi reati prevede una multa fino a 500 dollari.