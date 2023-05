Texas, sparatoria in un outlet: 9 morti e 7 feriti

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, ad Allen, in Texas, in un outlet. Il bilancio è di 9 morti e 7 feriti.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. La strage è avvenuta in un outlet ad Allen. Il bilancio è di 9 morti e 7 feriti.

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. In Texas, nove persone sono rimate uccise e almeno sette sono rimaste ferite in una terribile sparatoria in un outlet ad Allen, a circa 40 chilometri da Dallas. Sono stati momenti di grande terrore, mentre si consumava l’ennesima tragedia nel Paese. Ad aprire il fuoco è stato un uomo vestito con abbigliamento militare, che ha sparato sulla folla prima di essere ucciso a sua volta da un agente della polizia. Purtroppo si teme che tra le nove vittime ci siano anche dei bambini.

Sparatoria in Texas: sparati tra i 14 e i 60 colpi

Un altro episodio di follia causato dalle armi negli Stati Uniti. Tutto è avvenuto intorno alle 15.30, durante quello che sembrava un tipico pomeriggio di shopping all’Allen Premium Outlets. Migliaia di persone stavano passeggiando tra gli oltre cento negozi del centro commerciale, senza ovviamente sapere che sarebbe avvenuta una terribile tragedia. Diversi testimoni hanno raccontato di aver sentito all’improvviso un forte rumore di spari, tra i 14 e i 60 colpi, poi è scoppiato il caos.