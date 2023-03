Texas, uomo violenta 13enne dopo averla adescata in chat

George Alejandro (54 anni) era stato accusato di aver violentato una ragazzina di 13 anni in un hotel dopo averla aspettata fuori da scuola. La giovanissima vittima sarebbe stata adescata in chat. Alejandro tuttavia non voleva finire in prigione e ha tentato la fuga: è stato infine ucciso dalla polizia con un colpo di pistola, durante l’inseguimento. L’episodio è accaduto lo scorso 7 marzo a Houston, in Texas (USA).

Violenta 13enne dopo averla adescata in chat: era andato a prenderla a scuola

Come informa Leggo, prima di morire, Alejandro avrebbe confessato a un

investigatore del dipartimento di polizia di Hitchcock di essersi messo in contatto con la 13enne sui social media e di esserla andata a prendere a scuola. La giovanissima sarebbe stata in seguito aggredita sessualmente in un albergo.

Iniziate le indagini sulla sparatoria

Gli agenti hanno sparato diverse volte ad Alejandro. Rimasto ferito, il 54enne è stato soccorso e trasportato presso il Memorial Hermann Medical Center di Houston. Il capo della polizia ha informato che l’uomo è morto presso il nosocomio a causa delle ferite riportate. Entrambi gli ufficiali risultano essere in congedo amministrativo, nel frattempo sono iniziate le opportune indagini sulla sparatoria. Sembra che, durante la tentata fuga, il 54enne abbia puntato la sua pistola contro gli agenti che a quel punto hanno fatto fuoco.