TFF, Benvenuto: ne "Il protagonista" la forza di inseguire un sogno

Torino, 24 nov. (askanews) – Un film sulla forza e il potere dei sogni, sulla voglia disperata di realizzarsi. Presentato in Concorso al Torino Film Festival, “Il protagonista”, esordio alla regia di un lungometraggio di Fabrizio Benvenuto.

La storia di Giancarlo Mangiapane, interpretato da Pierluigi Gigante, attore alla disperata ricerca di un ruolo da protagonista, con la smania di affermarsi.

Quando si presenterà l’occasione di un provino per un ruolo in un film su un campione di tip-tap caduto in disgrazia a causa delle sue dipendenze, la sua ossessione per arrivare a tutti i costi e la sua immedesimazione nel personaggio renderanno labile il confine tra arte e vita.

Fabrizio Benvenuto ha raccontato il suo amore per i film che parlano di un percorso artistico, di un’Odissea creativa:

“Di autobiografico c’è la voglia di inseguire il sogno, di autobiografico c’è la voglia di non mollare, di cercare uno spazio sicuro per esprimersi e realizzarsi e tutto il percorso che fa Giancarlo da attore penso di averlo fatto da scrittore e da regista e allo stesso tempo anche la consapevolezza di non arrendersi mai”.

Pierluigi Gigante: “È stata una delle opere a cui tengo di più, l”ho fatta con un caro amico, un fratello, e so bene da attore quanto è faticoso cercare di emergere, seguire un sogno e quante batoste si prendono, so esattamente quello che il protagonista prova, è stato avvincente ed emozionate”.

Un film in bianco e nero: “È stato un processo naturale voler fare un tributo al cinema delle origini e soprattutto il bianco e nero riusciva a sorreggere le atmosfere che avevo in mente per far funzionare il confine tra realismo e surrealtà” ha spiegato il regista.