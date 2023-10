Roma, 4 ott. (askanews) – TG Poste va a Napoli, dove Luigi, caposquadra di Poste Italiane, ci presenta i nuovi furgoni a zero emissioni in dotazione al servizio di recapito. Furgoni che garantiscono i classici servizi dedicati alla corrispondenza avendo maggiore spazio sia per pacchi che per lettere, senza dimenticarsi però della sostenibilità.