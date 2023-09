TG1, Antonella Clerici finisce in lacrime: le immagini che vanno in onda sono un tuffo nel passato.

In collegamento con il TG1, Antonella Clerici è finita in lacrime. La conduttrice è pronta per tornare in tv con il suo E’ sempre mezzogiorno, ma alcuni ricordi del passato le fanno ancora male.

TG1: Antonella Clerici finisce in lacrime

Giorgia Cardinaletti, nel corso dell’appuntamento mattutino del TG1, ha ospitato in collegamento Antonella Clerici. Quest’ultima tornerà in televisione con E’ sempre mezzogiorno a partire dall’11 settembre e sta aspettando con trepidazione l’inizio della nuova stagione. Ha dichiarato:

“Esatto, è proprio così, lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità. Per me questa è stata un’estate di pace e relax, l’ho passata in mezzo natura con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta Mantovan“.

Dopo questo annuncio, però, Antonella è finita in lacrime.

Antonella Clerici: lacrime per le immagini con Frizzi

Al TG1 sono stata trasmesse alcune immagini che ritraggono la Clerici in compagnia dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Nello specifico, si tratta di scatti del 2017, quando il conduttore andò da Antonella negli studi de La Prova del Cuoco. Davanti a queste foto, la presentatrice non ha trattenuto le lacrime:

“Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza. Qui lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno. Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più”.

Antonella Clerici: Stella è l’erede di Fabrizio

La Clerici si è lasciata andare anche ad una previsione su Stella, figlia di Fabrizio che oggi è ancora una bambina. Ha dichiarato: