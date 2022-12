Tg2, il servizio su Annalisa diventa virale: la cantante replica

Il Tg2 ha mandato in onda un servizio con protagonisti alcuni cantanti italiani, tra cui Annalisa.

Quest’ultima è intervenuta in diretta, ma la brevità dell’intervista ha scatenato l’ilarità del popolo social. L’artista non ha potuto fare a meno di intervenire.

Tg2: il servizio su Annalisa diventa virale

Annalisa è stata una delle protagoniste di un servizio del Tg2, dedicato a stile, moda e tendenze. Appena il filmato è finito, i giornalisti Carola Carulli e Fabio Chiucconi si sono concentrati sull’artista, parlando di come il suo modo di vestire riesca ad influenzare il fashion system.

Giusto il tempo di dire due parole, poi hanno dato la linea ad Annalisa, in collegamento da casa. “Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento, è diventata un’icona di stile e ispira molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos’è?“, ha chiesto la Carulli.

L’intervento di Annalisa dura una manciata di secondi

Annalisa, dopo aver ringraziato il Tg2 per l’invito, ha risposto:

“Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito”.

I fan all’ascolto si sono messi comodi, pronti a gustarsi l’intervista di Annalisa. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto perché l’intervento della cantante era già finito.

Il video diventa virale e Annalisa interviene

Il video del servizio del Tg2 è diventato virale in un lampo. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Ditemi che qualcuno ha visto il Tg2 stasera, andavano talmente di fretta che l’intervista a Annalisa è durata 4,2 secondi e i servizi sono stati tutti interrotti” oppure “Questo intervento random di Annalisa per una domanda al TG2?” o ancora “Ho visto l’intervista ad Annalisa Tg2 che sarà durata non più di 5 secondi! A new record!“.

Non solo, qualcuno ha anche commentato la location: “Annalisa in diretta al Tg2 per parlare di stile in quanto icona nel 2022.. Non può averlo fatto seriamente dal sottotetto di casa sua“. A questo punto, la cantante si è vista costretta ad intervenire: “E invece si! Che problema c’è. Casa dei miei per giunta“.